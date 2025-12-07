Peygamber Efendimize hakaret eden sosyal medya yayıncısı tutuklandı!

İzmir'de 31 yaşındaki E.K. isimli sosyal medya yayıncısının yaptığı yayın ve paylaşımlarda Peygamber Efendimize ve eşlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜLER İNFİALE NEDEN OLDU!

Sosyal medyada infiale yol açan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.