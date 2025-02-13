Peygamberler şehrinde Berat Kandili coşkusu

Peygamberler şehri Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Şanlıurfa’da Berat Kandili coşkusu yaşandı. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen binlerce vatandaşın akın ettiği Balıklıgöl platosundaki camilerde, kılınan namazın ardından dualar edildi. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Balıklıgöl'ü de gezerek dua etti.

Sıkça Sorulan Sorular BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR? Berat Kandili gecesinde Kuran-ı Kerim'in bütünlüğü, değiştirilemeyeceği ve kıyamete kadar muhafaza edileceği tüm İslam alemine aktarılmıştır. Kuran'ın bütün olarak indirildiği bu önemli geceyi kulların Kuran okuyarak geçirmeleri, kulların günahlarının affedilmesine ve Allah'a daha iyi yakınlaşmalarına vesile olacaktır.