Piknikte feci olay! Kekik toplamaya giden kadın kabusu yaşadı

Mersin'de ailesiyle birlikte piknik yaparken kekik toplamak için ormanlık alana giden kadın dehşeti yaşadı. 57 yaşındaki Hülya A. kekik toplamak için çıktığı alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Talihsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Mersin'in Tarsus ilçesine ailesiyle pikniğe giden kadın uçurumdan düşerek yaralandı. Feci olay Karboğazı Şölen Alanı mevkiinde meydana geldi. 57 yaşındaki Hülya A., ailesiyle birlikte ormanlık alanda piknik yaptığı sırada kekik toplamak için çıktığı alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının bilincinin açık olduğu, ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.