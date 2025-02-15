Pitbull sahipli köpeği parçaladı: Can havliyle kendi sahibini ısırdı

Kocaeli'de başıboş pitbull dehşeti yaşandı. Sahipli köpek pitbullun ağzından güçlükle kurtarılabildi. Can havliyle kendi sahibini ısıran köpeğin felç kalma olasılığı var.



Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde tek başına ağzında koruma kalkanı bulunmadan dolaşan pitbull, korku dolu anlar yaşattı. Başıboş gezen pitbull, sahipli köpeğe saldırarak sırtından ısırdı. Pitbulldan kurtarılmaya çalışılan köpek, yanlışlıkla sahibini elinden ısırdı. Pitbullun köpeğe saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Pitbull, daha sonra cadde ortasında araçlar arasında dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı ambulansla hastaneye götürdü. Pitbull cinsi köpek ise belediye ekipleri tarafından bayıltılarak yakalandı. Ancak ekipler, yaralı köpeğe ulaşamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Eli köpeği tarafından ısırılan Sinan Tokatlı, "Pitbull, köpeğimizi ısırdı. Ayırmaya gittik ancak bırakmadı. Biz onu kurtarmaya çalışırken köpeğim can havli ile dişlerini benim elime geçirdi. Hastaneye gidip aşılarımı ve pansumanımızı yaptırdık" ifadelerini kullandı.



Köpeği ve babası pitbull tarafından ısırılan Emir Kaan Tokatlı, "2 kişi buraya pitbull salmış. Pitbull insanlara saldırmış. Bizim köpeğimizi de parçaladı, sırtından ısırdı. Muhtemelen köpeğimiz ya felç olacak ya da yaşayamayacak. Babam köpeğimizi kurtarmaya çalışınca köpeğimiz elinden ısırdı" dedi.

Erol Tokatlı ise, "Pitbull, senelerdir baktığımız köpeği parçalamış. Yasaklı köpeği bırakmışlar, bilerek yapılmış. Pitbullu kimin bıraktığını bilmiyorum. Oğlumu elinden yaralandı. Hastaneye götürmüşler. Bunlara çözüm bulunması lazım" diye konuştu.