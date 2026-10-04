Servetiyle konuşulmuştu, son sözleri yürek burktu: Aydınlı milyonerin acı sonu

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İstanbul
Fikret Otar’ın hayatı 27 yaşındayken kazandığı 4 milyon liralık Milli Piyango bileti ile değişti. Genç adam, o dönem çok ciddi boyutlardaki bu para İzmir ve Aydın’da çok sayıda gayrimenkul ve dükkan satın aldı. Parasını sadece taşınmaza bağlamayan Otar, şehirlerarası ulaşım sektörüne girerek otobüs filosu kurdu.
Ancak Otar her ne kadar uzun yıllar bölgenin tanınan ve varlıklı iş insanları arasında yer alsa da zaman içinde işler ters gitmeye başladı. Yaptığı yanlış yatırımlar ve lüks harcamalar büyük serveti kısa sürede eritti. Maddi imkanlarını büyük ölçüde kaybeden Otar, eşiyle birlikte Efeler ilçesindeki baba evine yerleşti.
Otar’ın yaşadığı zor günlerde son olarak tapusunu oğluna devrettiği baba evinin satışa çıkarıldığı öğrenildi. Evdeki "Satılık" ilanını gören 79 yaşındaki Otar’ın büyük üzüntü yaşadı.
İddiaya göre Otar, olaydan bir gün önce kahvehanede arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dedi.
Ertesi gün Tepecik Mahallesi’ndeki iki katlı evden silah sesi geldi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Otar’ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu.
İlk belirlemelere göre pompalı tüfekle yaşamına son verdiği değerlendirilen Otar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay sırasında evde bulunan işitme engelli eşinin silah sesini fark etmediği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.