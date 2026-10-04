Fikret Otar’ın hayatı 27 yaşındayken kazandığı 4 milyon liralık Milli Piyango bileti ile değişti. Genç adam, o dönem çok ciddi boyutlardaki bu para İzmir ve Aydın’da çok sayıda gayrimenkul ve dükkan satın aldı. Parasını sadece taşınmaza bağlamayan Otar, şehirlerarası ulaşım sektörüne girerek otobüs filosu kurdu.

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HABERİN ÖZETİ Servetiyle konuşulmuştu, son sözleri yürek burktu: Aydınlı milyonerin acı sonu 27 yaşındayken kazandığı 4 milyon liralık Milli Piyango ikramiyesiyle edindiği serveti zamanla kaybeden 79 yaşındaki Fikret Otar, oğlunun baba evini satışa çıkarmasının ardından yaşamına son verdi. Fikret Otar, 27 yaşındayken kazandığı 4 milyon liralık ikramiyeyle İzmir ve Aydın'da gayrimenkuller satın alıp otobüs filosu kurdu. Yanlış yatırımlar ve lüks harcamalar nedeniyle servetini kaybeden Otar, eşiyle birlikte Efeler ilçesindeki baba evine yerleşti. Otar'ın tapusunu oğluna devrettiği baba evinin oğlu tarafından satışa çıkarılması üzerine Otar büyük üzüntü yaşadı. Olaydan bir gün önce kahvehanede arkadaşlarına evinden ayrılmak istemediğini söyleyen 79 yaşındaki Otar, yatak odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk belirlemelere göre pompalı tüfekle hayatına son verdiği değerlendirilen Otar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, evdeki işitme engelli eşinin silah sesini duymadığı öğrenildi.

DEVASA SERVET ERİYİP BİTTİ

Ancak Otar her ne kadar uzun yıllar bölgenin tanınan ve varlıklı iş insanları arasında yer alsa da zaman içinde işler ters gitmeye başladı. Yaptığı yanlış yatırımlar ve lüks harcamalar büyük serveti kısa sürede eritti. Maddi imkanlarını büyük ölçüde kaybeden Otar, eşiyle birlikte Efeler ilçesindeki baba evine yerleşti.

OĞLU BABA EVİNİ SATIŞA ÇIKARTTI

Otar’ın yaşadığı zor günlerde son olarak tapusunu oğluna devrettiği baba evinin satışa çıkarıldığı öğrenildi. Evdeki "Satılık" ilanını gören 79 yaşındaki Otar’ın büyük üzüntü yaşadı.

İddiaya göre Otar, olaydan bir gün önce kahvehanede arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dedi.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Ertesi gün Tepecik Mahallesi’ndeki iki katlı evden silah sesi geldi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Otar’ı yatak odasında hayatını kaybetmiş halde buldu.

İlk belirlemelere göre pompalı tüfekle yaşamına son verdiği değerlendirilen Otar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay sırasında evde bulunan işitme engelli eşinin silah sesini fark etmediği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.