Piyasa değeri 8 milyon 700 bin TL! Gaziantep'te sahte bebek maması ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyonda 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması yakalandı. Piyasa değeri 8 milyon 700 bin TL olan bebek mamalarına el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te şoke eden bir olay yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde bir depoda sahte bebek maması üretimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler üretimin yapıldığı depoya bir baskın düzenledi.

10 TON 850 KİLOGRAM SAHTE BEBEK MAMASI ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi. Sahte bebek mamalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili depo sahibi gözaltına alındı.