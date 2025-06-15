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 | Selahattin Demirel

Plajda kadınları çeken fenomen tutuklandı! Bakın kendini nasıl savundu?

Muğla Marmaris'te plajda çektiği müstehcen içerikleri yayınladığı iddiasıyla hakkında çok sayıda şikayet olan ve milyonlarca takipçiye sahip olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 20:04

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen birçok vatandaş şikayeti üzerine, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi. Yapılan tahkikatın sonunda Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.K. isimli şüpheliyi dün akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde bulunan ikametinde gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Plajda kadınları çeken fenomen tutuklandı! Bakın kendini nasıl savundu?

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı Marmaris Sulh Ceza Hakimliği tarafından "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

"PLAJLARI TANITIYORDUM"

Hakimlikte verdiği ifadede suçlamaları reddeden B.K., videoların turistik tanıtım amacı taşıdığını öne sürdü. Çekim yaptığı bölgelerin doğal güzelliklerini göstermek istediğini söyleyen şüpheli, videolardaki bazı sahnelerin internet yayın platformu algoritmaları tarafından otomatik olarak kapak görseli haline getirildiğini belirterek, "Benim amacım Ege ve Akdeniz sahillerini tanıtmaktı. Videolarda suç kastı taşımadım. YouTube, kapak fotoğraflarını otomatik seçiyor olabilir. Daha önce bu içerikler nedeniyle şikayet almış olsam da kanalım hala aktifti" ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL MAHREMİYETİ İHLAL"

Mahkeme kararında, videolarda yer alan yakın plan görüntülerinin çocukların da erişebileceği sosyal medya platformlarında yayımlandığı, kişisel mahremiyeti ihlal eden nitelikte olduğu ve kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Suçun niteliği, mevcut delil durumu ve şüphelinin kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklama kararı verildi. B.K., tutuklu yargılanmak üzere Muğla kapalı cezaevine sevk edildi.

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