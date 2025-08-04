Polis aracı ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Yanık Petrol Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Esat A.'nın kullandığı otomobil, polis aracıyla çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu sürücü Esat A, otomobildeki Seher A. ve Adem Ö. ile ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.