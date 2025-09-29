Menü Kapat
19°
Polis ekipleri ihbara gitti, yaralıyı bulamadı: Eskişehir’de ilginç olay

Eskişehir’de silahla yaralama ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipler, çalışmalarında yaralı şahsı bulamadı. İncelemelerin ardından olayı gerçekleştirildiği ve ona yardım ettiği iddia edilen 3 şahsı gözaltını alındı.

IHA
29.09.2025
29.09.2025
'de dün gece saatlerinde yaşanan olayda; bir şahsın silahla yaralandığı, olayın cinayete dönüşebileceği konusunda yapılan ihbar üzerine ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri ihbara gitti, yaralıyı bulamadı: Eskişehir’de ilginç olay

YARALI ARAÇLA GÖTÜRÜLMÜŞ

Olay yerine giden ekipler, ya da şüpheliye rastlamazken sokakta bir boş kovan ve kan izleri tespit etti. Çevredeki araştırmasını sürdüren yaralının bir araçla olay yerinden götürüldüğünü öğrendi.

Polis ekipleri ihbara gitti, yaralıyı bulamadı: Eskişehir’de ilginç olay

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmasını genişleten ekipler Zincirlikuyu Mahallesi Yurdum Sokak üzerinde olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir şahsın aracını durdurdu. Araçta bulunan biri kadın 2 şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri ihbara gitti, yaralıyı bulamadı: Eskişehir’de ilginç olay

Diğer şüphelinin ise yine Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir markette olunduğunu öğrenen ekipler bu noktaya hareket etti. Markette otururken yakalanan S.A. isimli şüpheli gözaltındı. Ayrıca ekiplerce şüpheliye ait 1 adette tabanca ele geçirildi. Ekiplerin yaralıyı aradığı ve olay yerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

