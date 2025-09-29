Menü Kapat
19°
Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Araç almak isteyenler hüsrana uğruyor! İkinci el araç piyasasında sıfır fiyat isyanı

İkinci el otomobiller artık sıfır otomobil fiyatını bulabiliyor. Araç almak isteyenler çeşitli modelleri araştırıyor ancak kararından geri dönüyor. Oto galericiler alım satım yapılamamasının sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Araç almak isteyenler hüsrana uğruyor! İkinci el araç piyasasında sıfır fiyat isyanı
piyasasına sıfır otomobil fiyatı kadar rakamlar damga vuruyor. almak isteyenler yüksek fiyatlar nedeniyle kararından vazgeçiyor.

Araç almak isteyenler hüsrana uğruyor! İkinci el araç piyasasında sıfır fiyat isyanı

''SATSAK GERİ ALAMIYORUZ''

Diyarbakır’daki açık oto pazarında yüksek fiyatlar nedeniyle araç alım, satımı yapılmakta zorlanılıyor. Araçlarına değerinden fazla ücret isteyen vatandaşlar nedeniyle araç alım, satımı yapılamıyor. Satıcılardan Ahmet Bayrak, 5 tane otomobil getirdiğini ve hiçbir otomobilini satamadığını söyledi. Bayrak, "Fiyat ne düşüyor ne de yükseliyor aynıdır. Ne alabiliyoruz ne de satabiliyoruz. Satsak geri alamıyoruz fiyatı hemen iki katı oluyor" dedi.

Araç almak isteyenler hüsrana uğruyor! İkinci el araç piyasasında sıfır fiyat isyanı

Vatandaşlardan Adem Mızrak, araç piyasasının durdurak bilmediğini söyledi. Mızrak, "Herkes kendi kafasına göre fiyatlandırma yaptığı için bu durum ortaya çıkıyor. Bayiden sıfır otomobil alıyorlar 2-3 yıl kullanıyorlar getirip bayiden daha fazla fiyata tekrardan satmaya çalışıyor. Araba almak isteyenler hüsrana uğruyor. Yani demem şu ki lütfen almış olduğunuz araçları fahiş fiyatlara değil, ortalama fiyatlara satın. En azından alanda memnun kalsın, satanda hemen işini görsün. Şuanda pazarda satış olmuyor" şeklinde konuştu.

Araç almak isteyenler hüsrana uğruyor! İkinci el araç piyasasında sıfır fiyat isyanı

ORTALAMA 650-750 BİN TL İLE İLGİLENİYORLAR

Otomobil almak için pazara gelen Hüseyin Yakut ise fiyatların yüksek olduğunu aktardı. Yakut, "650-750 bin lira arasındaki otomobillerle ilgileniyorum" dedi.

Oto pazarı yetkililerinden Ömerhan Karahan, oto pazarının kapasitesinin 400 ile 500 araç olduğunu söyledi. Karahan, "Giriş ücretleri 400 liradır. 2-3 aracı olan gece saatlerinde getirip yerlerini alabiliyor. Son zamanlarda biraz durgun. Ticaret pek olmuyor ama yine de ihtiyaç sahipleri aradıkları araçları burada bulurlar" ifadelerini kullandı.

