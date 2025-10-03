Çevirmeden kaçtı takla attı! Araç içinden çıkanlar şoke etti

Erzincan'da alkollü sürücü U.K., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki kadın yaralandı.

BACAĞI KIRILDI

Bacağında kırık tespit edilen kadın, otomobilden sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇ İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Kazanın ardından yapılan incelemelerde araç içinde tüfek mermileri bulunması üzerine, olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.