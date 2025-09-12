Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
Yaşam
Editor
Editor
 Ali Osman Polat

Avcılar'da alkollü sürücüden beddualı kovalamaca

Polisten kaçan aday sürücü yakalandı, alkollü olduğu için ehliyetini kaybetti ve sevgilisine beddua etti.

Avcılar’da alkollü sürücüden beddualı kovalamaca
Avcılar’da gece saatlerinde polis ekiplerinin trafik uygulamasında “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kaçmaya başladı. Trafik polisleriyle kısa süren kovalamacanın ardından araç durduruldu ve sürücü yakalandı.

Avcılar’da alkollü sürücüden beddualı kovalamaca

ADAY EHLİYETİ GİTTİ, 11 BİN 434 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde sürücünün “aday sürücü” olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücüye 11 bin 434 TL kesildi.

Avcılar’da alkollü sürücüden beddualı kovalamaca

Sürücü, “Bir bira içtim, polisten kaçtım, yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti. Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ona ‘Allah belanı versin’ diyorum” diyerek sitem etti.

TGRT Haber
