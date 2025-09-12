Avcılar’da alkollü sürücüden beddualı kovalamaca

Avcılar’da gece saatlerinde polis ekiplerinin trafik uygulamasında “dur” ihtarına uymayan bir sürücü, kaçmaya başladı. Trafik polisleriyle kısa süren kovalamacanın ardından araç durduruldu ve sürücü yakalandı.

ADAY EHLİYETİ GİTTİ, 11 BİN 434 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan kontrolde sürücünün “aday sürücü” olduğu ve alkollü araç kullandığı tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücüye 11 bin 434 TL ceza kesildi.

Sürücü, “Bir bira içtim, polisten kaçtım, yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti. Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ona ‘Allah belanı versin’ diyorum” diyerek sitem etti.