Polis memuru aile katliamı yaptı! Eşi ve 2 kızını öldürdü: Cinayetlerin nedeni belli oldu

Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 1'inci katında dehşet yaşandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru M.G. aile katliamı yaptı. Sinir krizi geçiren polis memuru M.G., önce eşini daha sonra da 2 kızını beylik silahıyla vurarak katletti.

POLİS MEMURUNUN YILLIK İZİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve 2 kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu öğrenildi.

CİNAYETLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

Öte yandan olayı haber alarak olay yerine gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirdi. M.G'nin ve eşinin son dönemlerde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.