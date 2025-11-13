Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Polis memuru aile katliamı yaptı! Eşi ve 2 kızını öldürdü: Cinayetlerin nedeni belli oldu

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru dehşet saçtı. Eşi ve 2 kızını beylik tabancası ile vuran polis memuru, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, cinayetlerin nedeninin ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:04

Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın 1'inci katında dehşet yaşandı. Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görevli M.G. yaptı. geçiren polis memuru M.G., önce eşini daha sonra da 2 kızını beylik silahıyla vurarak katletti.

Polis memuru aile katliamı yaptı! Eşi ve 2 kızını öldürdü: Cinayetlerin nedeni belli oldu

POLİS MEMURUNUN YILLIK İZİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve 2 kızının cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin yıllık izinde olduğu öğrenildi.

CİNAYETLERİN NEDENİ BELLİ OLDU

Öte yandan olayı haber alarak olay yerine gelen Fatma Gıyar'ın kız kardeşi sinir krizi geçirirken yakınları tarafından sakinleştirdi. M.G'nin ve eşinin son dönemlerde ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araçların arasından hızla gitti, kaza kaçınılmaz oldu! O anlar kamerada
Ülkeyi hüzne boğan kazanın sebebi ne zaman açıklanacak? Uzman isim tarih verdi
ETİKETLER
#polis memuru
#silahlı saldırı
#antalya
#cinayet
#sinir krizi
#aile katliamı
#Varsak
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.