Polis memuru babaya görevden uzaklaştırma! 6 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahale

Elazığ'da oğluyla tartıştığı 6 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edilen polis memuru görevinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

POLİS MEMURU ÇOCUĞA MÜDAHALE ETTİ

Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki Işık Park'ta parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken olaya karışan polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirdi. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Abdullahpaşa Mahallesi Işık Parkı'nda meydana gelen bir olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda, parkta oyun oynayan 6 yaşındaki iki çocuğun aralarında yaşanan itişme sırasında, velilerden olan bir polis memurunun olaya karıştığı ve çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddiası üzerine derhal işlem başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmektedir. Olaya karışan polis memuru görevinden uzaklaştırılmış olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.