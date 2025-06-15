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 | Baran Aksoy

Polis memurunun evinden vahşet çıktı! Mutfakta kesik parmak, yatak odasında başsız beden

İstanbul Fatih'te yaşayan bir polis memurunun evinde kan donduran bir olay yaşandı. Arkadaşını parçalara ayıran polis memuru, kafasına sıkarak intihar etti.

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Polis memurunun evinden vahşet çıktı! Mutfakta kesik parmak, yatak odasında başsız beden
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 17:15

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde bir vahşet yaşandı. Mesaiye gitmeyen Polis Memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girildi.

KAFASINA BİR EL ATEŞ ETMİŞ HALDE BULUNDU

Kapıyı açan ekipler, Gülmüş'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis memurunun evinden vahşet çıktı! Mutfakta kesik parmak, yatak odasında başsız beden

KAN İZLERİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerlerde ise kurumuş kan izleri olduğu görüldü.

PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yatak odasındaki yatağın altında ise poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görüldü. Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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