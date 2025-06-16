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 | Özge Sönmez

Polis memurunun evinde parçalanmış ceset vahşeti! 'Siyah poşet' detayı tüyler ürpertti

İstanbul Fatih'te polis memuru Semih Gülmüş'ün evinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin uzuvlarının siyah poşete sarıldığı kan donduran olaya ilişkin mahalle bakkalı konuştu. Öte yandan cesedi parçalara ayrılan şahsın kimliği de belli oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 12:24

Fatih'te yaşanan olay kan dondurdu. 33 yaşındaki polis memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine giderek kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Arkadaşları gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Gülmüş'ün cansız bedeninin yanında bir de parçalanmış erkek cesedi bulundu. Evde yapılan incelemelerde, yatağın altında siyah poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi dehşete düşürdü. Mutfakta ise kesik parmakların olduğu tespit edildi. Cesedin kafasının bulunamadığı öne sürülürken, polis memurunun cenazesiyle ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memurunun evinde parçalanmış ceset vahşeti! 'Siyah poşet' detayı tüyler ürpertti

PARÇALANMIŞ CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Parmak izinden parçalara ayrılan cesedin kime ait olduğu tespit edildi. Cesedin suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Hüseyin Gülsüm'e (33) ait olduğu belirlendi. Öte yandan soruşturmada polis memuru Semih Gülmüş'ün birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da iddia edilmişti.

MAHALLE BAKKALI 'SİYAH POŞET' İDDİASINI AÇIKLADI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalledeki bakkalın sahibi Ayfer Kızıl; "Biz burada bakkal olduğumuz için komşuları tanıyoruz. Bildiğim kadarıyla iyi bir insandı. Herkes ondan memnundu bir sıkıntısını görmedik. Bakkala gelip, gidiyordu. Benim bildiğim bu kadar. Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi. Bir başkası da gelip siyah poşet sorabilir, isteyebilir, ne için istediğini ya da ben ne istediğini bilemem" dedi.

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