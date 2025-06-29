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 | Onur Kaya

Polisleri taşıyan araç tıra ok gibi saplandı: Şehit ve yaralılar var

Çankırı'da polisleri taşıyan hafif ticari araç, arkadan çarptığı tıra ok gibi saplandı. Feci kaza sonucu polis özel harekat öğrencilerinden 2'si şehit oldu, 3'ü de yaralandı.

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Polisleri taşıyan araç tıra ok gibi saplandı: Şehit ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 01:11

Çankırı'da M.F.G. (26) idaresindeki İstanbul plakalı hafif ticari araç, Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki Kastamonu plakalı tıra arkadan çarptı.

Polisleri taşıyan araç tıra ok gibi saplandı: Şehit ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisleri taşıyan araç tıra ok gibi saplandı: Şehit ve yaralılar var

2 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerden sürücü ile beraberindeki C.M, M.C.S, İ.S.G. ve A.M.E. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.S.G. ve A.M.E. kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Polisleri taşıyan araç tıra ok gibi saplandı: Şehit ve yaralılar var

ÇANKIRI VALİSİ OLAY YERİNDE

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kaza yerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Taşolar, Çankırı'daki özel harekat polis eğitim merkezinde kurs gören 5 polisin bulunduğu aracın tırın altına girdiğini belirtti.

Taşolar, "Bu kazada 2 mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. 3 yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesinde devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Hastaneye giderek yaralı polisleri ziyaret eden Vali Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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ETİKETLER
#kaza
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