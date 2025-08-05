Polisten kaçıp denize atladı! Polis kılını bile kıpırdatmadan böyle yakaladı

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Sahilde taşkınlık yapan bir şahıstan rahatsız olanlar durumu ekiplere bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde kaçan şüpheli yakalanmamak için denize atladı.

POLİSLER SADECE BEKLEDİ

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın denizde bekleyişi ve teslim olma anı yer aldı.