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 | Bengül Arıca

Pusuya düşürüp kurşun yağdırdılar! Kağıthane'deki korkunç saldırı kamerada

Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan şahıs, kendisine pusu kuran 2 saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 10:20

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen korkunç saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı. Sokakta pusu kuran 2 saldırgan, araçla seyir halinde olan 29 yaşındaki İsmet Göksal'a silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan Göksal, park halindeki araca çarparak kaza yaptı.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Ardından durmayan saldırganlar silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araca 8 kurşunun isabet ettiği tespit edildi. Ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Göksal'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerin incelenmesinin ardından yapılan çalışmalarda şüphelilerin araçla olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

Pusuya düşürüp kurşun yağdırdılar! Kağıthane'deki korkunç saldırı kamerada

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüpheli araç Sultan Selim Caddesi üzerinde yakalanırken, araçta bulunan H.A.(31) ve A.B.(17) isimli şüpheliler ise yakalandı. Araçta yapılan kontrolde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. H.A.‘nın 14, A.B.‘nin ise 16 suç kaydı olduğu tespit edildi.

KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

Kanlı pusu ise kameraya yansıdı. Saldırı anının cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın araca kurşun yağdırdığı ardından da koşarak uzaklaştığı ve çevredekilerin Göksal'a yardım etmek için aracın yanına koştuğu anlar görülüyor.

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