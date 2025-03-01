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 | Ömer Faruk Dogan

Ramazan ayında kilo almayı engellemenin sırrını diyetisyen anlattı: İftardan sonra 30 dakika bunu yapın

Ramazan ayında kilo almaktan korkanlar dikkat. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Diyetisyen Yaprak Aytekin, Ramazan'da uzun süre açlıkla başa çıkabilmek için sahurla iftar arasında 2,5 litre su içilmesi gerektiğini belirtirken, kilo almak istemeyenlere de önemli bir tavsiyede bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 11:01

Ramazan ayı geldiğinde pek çok kişi kilo almaktan şikayet ediyor. Gün boyu aç kalan vücut, iftarda hızlıca yüksek kalorili gıdalara yönelirken, yetersiz su tüketimi ve hareketsizlik kilo artışına neden olabiliyor. Ancak Diyetisyen Yaprak Aytekin, doğru beslenme ve basit önlemlerle Ramazan ayında kilo almanın önüne geçilebileceğini söyledi.

RAMAZAN'DA KİLO ALMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Aytekin, oruca dayanabilmek için iftarla sahur arasında 2,5 litreden fazla su içilmesi gerektiğini belirterek, iftardan sonra yapılacak 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüş sayesinde sağlıklı kalınabileceğini ve Ramazan ayında kilo almanın önüne geçilebileceğini ifade etti.

"MUTLAKA SAHUR YAPIN"

Ramazan ayında uzun süre açlıkla başa çıkabilmek için önerileri sıralayan Aytekin, sahur vaktinin kesinlikle yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Sahurda yumurta, yoğurt, süt ve peynir gibi tok tutacak besinlerin tüketilmesini öneren Aytekin şöyle konuştu:

"13 ile 14 saatlik oruca dayanabilmek için için bol bol su içmeliyiz. İftar ve sahur arasında 2 buçuk litre su içmemiz gerekiyor. İftarımızı açtığımız sırada birkaç tane hurma ve bir yudum su ile orucu açmalıyız. İftarda çok yağlı ve ağır yemeklerden kaçınmalıyız. Tokluk hissi vücuda 15 ile 20 dakika geç geldiği için iftarda yemeğimizi yavaş yemeliyiz. İftarda bir anda yüklendiğimiz zaman yemeklerden dolayı tokluk hissini hissedemiyoruz."

"İFTARDAN KALAN YEMEKLERİ TÜKETMEK DOĞRU DEĞİL"

Diyetisyen Aytekin, sahur vaktinde iftardan kalan yemekleri tüketmenin doğru olmadığını anlattı. İftarda yapılan yemekler tuzlu ve ağır yağlı olduğu için vatandaşların oruç boyunca aç ve susuz kalmasına sebep olacağını belirten Aytekin, sahur vaktinde sebze yiyecekleri ve tam buğdaylı ekmek yiyebileceklerini ve proteine daha çok yer verirlerse daha çok tokluk hissi yaşayacaklarını ifade etti.

"Kompleks karbonhidrat dediğimiz tam buğday ekmeği veya bulgur gibi yiyecekleri yediğimizde sindirmeye başladığı için bizi daha tok tutacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak ve kilo almamak için iftardan sonra hafif tempolu 30 dakikalık yürüyüş sağlığınızı koruyacaktır" dedi.

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