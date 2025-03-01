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İlk sahur coşkusu: Ramazan davulcuları vatandaşları uyandırdı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ankara’da sahur geleneği canlandı. Ramazan davulcuları, ilk sahurda sokaklara çıkarak maniler eşliğinde vatandaşları sahura uyandırdı. Son 10 yıldır Ramazan davulculuğu yaptığını belirten Emir Coşan, bu yıl Mamak’ın Araplar Mahallesi'nde davul çaldıklarını söyledi. İlk sahurun heyecanını yaşadıklarını belirten Coşan, “Rabbim utandırmasın, herkese hayırlı Ramazanlar olsun. Muhtarımızın önderliğinde bu yıl da ekip arkadaşlarımla birlikte görevimizin başındayız.” dedi.

Araplar Mahallesi Muhtarı Tuncay Tombuloğlu da davulculara eşlik ederek sahuru vatandaşlarla birlikte sokakta karşıladı. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Tombuloğlu, “Tüm Müslüman âleminin Ramazan’ı mübarek olsun. Paylaşımın ve hoşgörünün bol olduğu güzel günlere ulaşmak dileğiyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, davulcuların manileriyle sahura uyanırken, geleneksel sahur kültürünün yaşatılmasına ilgi gösterdi.

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