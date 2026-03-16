Ramazan dayanışmasına yabancı hayranlığı: İngiltere’den gelen gezginler Ordu’da gördüklerine inanamadı

İngiltere’den Vietnam’a yürüyerek gitmek için yola çıkan iki yabancı gezginin son durağı Ordu oldu. Kentte kurulan iftar çadırını gören ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan gezginler ücretsiz dağıtılan yemekleri yerken, Ramazan dayanışmasına hayran kaldı.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 14:20
16.03.2026
saat ikonu 14:20

İngiltere'den yola çıkan ve yürüyerek Vietnam'a doğru giderken Ordu'dan geçen iki gezgin, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftariyelik dağıtım noktasına uğradı.

HEM ŞAŞIRDI HEM DE MEMNUN KALDILAR

Perşembe ilçesi Doğanköy sapağındaki çadırda kendilerine ücretsiz yemek ikramında bulunulmasına şaşıran gezginler, uygulamanın Ramazan ayına özgü bir dayanışma olduğunu öğrenince hem şaşırdı hem de büyük memnuniyet yaşadı.

Müslümanların bu paylaşım kültürünü anlamlı bulduklarını ifade eden iki gezgin, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin misafiri oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de gezginlerin yaşadığı bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Güler paylaşımında, "İngiltere'den yola çıkıp Vietnam'a doğru yürüyen iki gezgini, Perşembe Doğanköy sapağındaki iftar noktamızda misafir ettik. Uzun yolculuklarında yolları Ordu'ya düştü, biz de gönlümüzü ve soframızı paylaştık. Afiyet olsun, yolları açık olsun" ifadelerine yer verdi.

