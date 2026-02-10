Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Ramazan hilali nedir ne zaman görülür? Hilal görülünce Ramazan başlar

Her yıl ramazanın başladığını bildiren hilalin görüldüğü tarih ilgiyle bekleniyor. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını belirlemek gerekir. Peki, Ramazan hilali nedir ne zaman görülür?

Ramazan hilali nedir ne zaman görülür? Hilal görülünce Ramazan başlar
10.02.2026
10.02.2026
saat ikonu 22:49

Ramazan hilali 2026 ne zaman görünecek sorusu mübarek Ramazan-ı Şerif için geri sayım başlarken gündeme taşındı.

Dinimiz, oruca başlamayı ve bayramı, hilalin doğmasına değil, hilalin görülmesine bağlamıştır.

Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Hilal, ya hesapla bulunan günde veya bir gün sonra gözlemlenir. Hesapla bildirilen günden önce asla doğmaz, doğmadığı için de görülemez, çünkü Allahü teâlânın koyduğu düzende eksiklik, hata yoktur.

Ramazan hilali nedir ne zaman görülür? Hilal görülünce Ramazan başlar

Ramazan ayını tespit için, hilali aramak ve görmek gerekir.

Hicri kameri ay 29 gün de sürebileceği için, hilal görülünce Şaban ayının 29’u da olabilir.

Eğer görülemezse, Şaban ayını 30’a tamamlamak gerekir. Hilali görmekle ramazanın başlaması, hesapla bulunandan bir gün sonra olabilir, fakat bir gün önce olamaz, çünkü hilalin, hesapla bulunan günden önce doğması ve görülmesi mümkün değildir.

Daha detaylı bilgi için: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4306

2026 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? İstanbul ve Ankara ramazan pide fiyatları
