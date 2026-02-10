Ramazan hilali nedir ne zaman görülür? Hilal görülünce Ramazan başlar

Ramazan hilali 2026 ne zaman görünecek sorusu mübarek Ramazan-ı Şerif için geri sayım başlarken gündeme taşındı.

Dinimiz, oruca başlamayı ve bayramı, hilalin doğmasına değil, hilalin görülmesine bağlamıştır.

Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Hilal, ya hesapla bulunan günde veya bir gün sonra gözlemlenir. Hesapla bildirilen günden önce asla doğmaz, doğmadığı için de görülemez, çünkü Allahü teâlânın koyduğu düzende eksiklik, hata yoktur.

Ramazan ayını tespit için, hilali aramak ve görmek gerekir.

Hicri kameri ay 29 gün de sürebileceği için, hilal görülünce Şaban ayının 29’u da olabilir.

Eğer görülemezse, Şaban ayını 30’a tamamlamak gerekir. Hilali görmekle ramazanın başlaması, hesapla bulunandan bir gün sonra olabilir, fakat bir gün önce olamaz, çünkü hilalin, hesapla bulunan günden önce doğması ve görülmesi mümkün değildir.

