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 | Murat Makas

Ramazan öncesinde hayırsever gönülleri fethetti! Mahalle mahalle gezip borçları kapattı

Çocukluk yıllarında mahalle bakkalında yaşadığı olaylardan etkilenen Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Ramazan ayı öncesi bazı vatandaşların borçlarını kapattı. Mahallede veresiye defterleri açılarak engelli, yaşlı, kimsesiz, yetim, dul, işsiz, yalnız yaşayan insanların borçları takibe alındı. Mahalle muhtarları da yapılan çalışmaya destek sundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 14:22

Milyonlar Müslüman vatandaşın beklediği Ramazan ayı öncesi Kırşehir’de bir hayırsever gönülleri fethetti. Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger; çocukluk yıllarında mahalle bakkalında yaşadığı olaylardan etkilendi. Küçüklük dönemlerinde insanların nasıl borçlandığını gören Düger, dul, yetim, öksüz, yalnız yaşayan ve düşük gelirli ailelerin borçlarını ödedi.

''BAKKAL VERESİYE YAZACAK MI DİYE DÜŞÜNÜRDÜK''

Mustafa Düger açıklamasında; "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize yardımcı olmak istedik. Benim için önemliydi. Engelli, yaşlı, kimsesiz garibanlar var. Bu tür insanlara yardımcı olmak hepimizin görevi. Çocukluğumun ahdiydi, 'bakkal veresiye yazacak mı' diye düşünür dururduk. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Ahilik geleneğinin sürdürülebilmesi için yaptığımız çalışmalar önemli diye düşünüyorum. Hayırda ve güzellikte yarış yapacağız" dedi.
Borçlarının kapatıldığını öğrenen Hanifi Doğan ise; 3-4 bin TL borcunun olduğunu ve ödendiğini duyunca mutlu olduğunu söyledi.

MUHTARLARDAN DESTEK ALDI

Düger yaptığı çalışmalarda mahalle muhtarlarından da destek aldı. Güldiken Mahalle Muhtarı Ali Köksal ise yaptığı açıklamada; "Ramazan Ayı öncesinde yapılan çalışma bizleri duygulandırdı. İnşallah hayırsever iş insanlarının destekleri artarak devam eder" diye konuştu. Mahalle bakkalları, fırınlar ve küçük ölçekli gerçekleştirilen çalışmalarda, veresiye defterleri açılarak engelli, yaşlı, kimsesiz, yetim, dul, işsiz, yalnız yaşayan insanların borçları takibe alındı. Mahalle muhtarları da yapılan çalışmaya destek sundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Zimem defteri nedir Osmanlı?
Zimmet kelimesinin çoğul hali olan zimem, borç anlamına gelmektedir. Zimem defteri de bu borçların yazılı hale getirildiği defter anlamına geliyor. Osmanlı zenginlerinin, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara bu şekilde yardımcı olduğu biliniyor.
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