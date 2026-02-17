Ramazan yarın mı, ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan ayı ilk sahur hangi gün kalkılacak? (Ramazan ayı başlangıcı ve bitiş tarihi)

Ramazan ayında kulluk görevlerini yerine getirecek müslümanlar, oruçlarını tutacak, zekatlarını verecek ve günah işlemekten uzak duracak. İslamın beş şartından birisi olan oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayı sabır ayı olarak bilinmektedir. Bir kimse ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir ve orucun sevabını Allahü tealadan beklerse, geçmiş günahları affolur buyurulmuştur. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir. Ramazan ayında milyonlarca müslüman sahura uyanacak ve ilk oruçları için niyet edecekler. Hastalığı bulunanların doktor kontrolünde oruç ibadetini yerine getirmesi tavsiye edilmektedir. Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bulunmayanların oruç tutması farzdır. Peki İlk sahur ne zaman? İşte, İlk oruç ve sahura kalkılacak tarih…

RAMAZAN YARIN MI BAŞLIYOR, NE ZAMAN?

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı, her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı tarihlerde idrak edilmektedir. 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart tarihinde sona erecek.

İLK SAHURA HANGİ GÜN UYANILACAK?

Dini günler takvimine göre oruç ibadetini yerine getirecekler niyet edecek. Ramazanda oruca niyet ederken, akşamdan imsak vaktine kadar (yarın oruç tutmaya), imsak vaktinden sonra ise (Bugün oruç tutmaya) denir. İlk sahura 18 Şubat’ı, 19 Şubat Perşembe gününe başlayan gece uyanılacak.

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Ramazan ayında ilk sahura 18 Şubat’ı, 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak. Müslümanlar ilk oruçlarını Perşembe gününü tutarken ilk iftarlarını da bugün yapacaklar.

RAMAZAN AYI BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Dini günler, her yıl farklı günlere denk geldiğinden Ramazan ayı takvimi de değişiklik gösterebiliyor. İslam alemi için mübarek Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının ardından 3 günlük bayram başlayacak. Ramazan ayı, 2026 yılında 19 Mart tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart, Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise 20 Mart tarihine denk gelecek.

Ramazan Bayramı 1. günü 20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı 2. günü 21 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. günü 22 Mart Pazar

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan bayram günlerinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günüyle beraber toplam 3.5 gün sürecek. Hükümetin konuyla ilgili değerlendirmelerinin ardından bayram tatilinin uzatılması gündemde yer alıyor. Ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.