İstanbul ve yurt geneli için kar fırtınası uyarısı yapıldı. Meteoroloji, AKOM ve valiliklerin peş peşe açıklamalarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. 4 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı için önlemler alınırken kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşabileceği bildirildi. Valilik ise kar yağışının yoğun olarak görüleceği megakette zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti. Kar fırtınası ile ilgili Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Kütahyalı, meteoroloji mühendisi arkadaşı ile yaptığı 'kar fırtınası' konuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kütahyalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Meteoroloji mühendisi dostumu aradım. İstanbul Moskova mı olacak dedim. 'Ne Moskova'sı daha beteri olacak. Sibirya'dan geliyor.' dedi.

2002 yılındaki karın 10 katı olacak. Durum çok ciddi büyük bir kar geliyor."