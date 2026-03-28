Rize'de 5 yaşındaki çocuğun burnundan tırnak makası parçası çıktı! Özel hastane fark edemedi

Rize'de Gökhan Tekin isimli bir baba 5 yaşındaki kızının burnundan siyah akıntı gelmesiyle endişeli günler yaşamaya başladı. Önce özel hastaneye giden baba enfeksiyon teşhisiyle ilaç verilip eve gönderildi. Ancak şikayetler devam edince devlet hastanesindeki muayeneyle aldığı sonuç işin boyutunu gözler önüne serdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 19:48
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 19:51

'de yaşayan Tekin ailesi 5 yaşındaki kızlarının burnundan siyah akıntı gelmesiyle korku dolu günler yaşamaya başladı. Önce özel hastaneye giden aile beklediği şifaya kavuşamayınca devlet hastanesine başvurdu. Aile, 5 yaşındaki kızlarının burnundan tırnak makasının zincirinin çıkmasıyla büyük şaşkınlık ve korku yaşadı.

Rize'de yaşayan Tekin ailesinin 5 yaşındaki kızlarının burnundan siyah akıntı gelmesi üzerine yapılan incelemede, daha önce özel hastanede gözden kaçan tırnak makası zinciri bulundu.
5 yaşındaki kızın burnundan tırnak makası zinciri çıktı.
Çocuğun burnundaki metal zincir, devlet hastanesi tarafından fark edildi.
Ailenin iddiasına göre, özel hastanede enfeksiyon teşhisi konulmuştu.
Baba, ihmal olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını söyledi.
ÇOCUĞUN BURNUNDKİ METAL ZİNCİR FARK EDİLEMEDİ

Çocuğun babası Gökhan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, burnundan siyah akıntı gelen kızını 25 Mart'ta Rize Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü söyledi.

Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ndeki muayenenin ardından daha önce çekilen röntgen incelendiğinde 5 yaşındaki kızının burnunda metal bir cisim olduğu bilgisinin kendilerine verildiğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Doktor, röntgene bakarak 'Burnunda bir metal parçası var. Bu nasıl gözden kaçabilir?' dedi. Biz de şok olduk. Ertesi gün ameliyat günü verdiler bize. Kızım ameliyata girdi ve burnundan tırnak makası zinciri olduğunu değerlendirdiğimiz zincir çıkarıldı. Ameliyatımız başarılı geçti. Devletimizden ve doktorlardan Allah razı olsun."

ÖZEL HASTANE ENFEKSİYON TEŞHİSİ KOYDU, AİLE ŞİKAYET EDECEK

Tekin, kızını 5 Mart'ta aynı şikayetle kentteki özel bir hastaneye götürdüğünü ve enfeksiyon teşhisi konulduğunu da iddia ederek, "Bir ihmal var ortada, hakkımı hukuki boyutta arayacağım." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu: İşe dönmek zorunda kalan anneler de 24 haftayı tamamlayabilecek
Akılları alan evlilik teklifi: Meydan dayağı yerken yüzüğü çıkarıp diz çöktü
