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 | Efe Demir

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

Robert De Niro'nun Stajyer filmi Çanakkale'de gerçek oldu! YÖK'ün "34 yaş üstü kadın" kontenjanından girdiği üniversite sınavında, geçen yıl ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı kazanan 67 yaşındaki Fevziye Oğuz, 5 yıldızlı bir otele stajyer olarak kabul edildi. İşte dikkat çeken hikayenin detayları...

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Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:29

Aslen Çanakkale Gelibolulu olan, lise mezuniyetinin ardından evlenen Fevziye Oğuz, subay olan eşinin görevi dolayısıyla farklı illerde yaşadı ve farklı coğrafi bölgeleri tanıma imkanı buldu. Hayatı boyunca biri kız iki çocuğunun eğitimine öncelik veren, 5-6 yıl süreyle torununu da büyüten Oğuz'un içinde ukde kalan eğitimini tamamlamak istedi.

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

EMEKLİLİKTEN ÜNİVERSİTEYE

Eşinin emekli olmasının ardından Gelibolu'ya yerleşen Oğuz, YÖK'ün "34 yaş üstü kadın" kontenjanından yararlanarak üniversite sınavına girmeye karar verdi.

Sınava 3 ay kala, evinde bulunan ve yakınlarının çocuklarına ait eski hazırlık kitaplarından çalışmaya başlayan Oğuz, geçen yıl ÇOMÜ Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu ve Otel İşletmeciliği Programı'na yerleşerek en büyük hayaline kavuştu.

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

İleri yaşta olması nedeniyle kendisine ön yargılı davranılacağı endişesi taşıyan Oğuz, genç sınıf arkadaşlarından gördüğü sevgi ve saygı karşısında bölümüne ve derslerine daha da bağlandı.

Birinci sınıfı başarıyla tamamlayan Oğuz, kentteki 5 yıldızlı bir otelin yöneticilerine, üniversiteye yaptıkları ziyaret sırasında talebini iletti ve mesleğini ilk kez sahada tecrübe etme imkanı buldu. Çanakkale merkezde hizmet veren otelin SPA bölümünde stajına bir haftadır devam eden Oğuz, mesai arkadaşlarından ve yöneticilerinden büyük destek görüyor ve onlardan mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu


"YAPMAK İSTEDİĞİM AMA YAPAMADIĞIM EKSİK YANIMDI"

Oğuz, "Yapmak istediğim ama yapamadığım eksik yanımdı" dediği üniversite hayalini gerçekleştirmesini anlattı.

Okulun önüne ilk gittiğinde "Allah'ım sana şükürler olsun bana bunu kısmet ettin. Bu benim için çok büyük bir şey" diyerek içeri girdiğini anlatan Oğuz, "Çekinerek ve ön yargılı geldim. Yaş itibarıyla babaanne ve anneanne olabilecek yaştayım ama bana çok saygılı ve sevecen yaklaştılar. Hepsini çok seviyorum" dedi.

İlk sınavlar öncesi endişelendiğini ancak vize ve final sınavlarında başarılı olduğunu belirten Oğuz, "Not ortalamam çok güzel. 'Fevziye yapabilirsin, başarılı olabilirsin. Hatta bölümünün birincisi bile olabilirsin.' diye kendisini motive ettiğini söyledi.

Oğuz, annelerini özleyen sınıf arkadaşlarının bu özlemlerini gidermeleri adına evden kek, poğaça ve kurabiye götürdüğünü, paylaşmayı çok sevdiğini anlattı.

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

"GENÇ ARKADAŞLARIMLA YARIŞIYORUM"

Güz döneminde üniversiteyi ziyaret eden yöneticilere "Benim yaş grubuma otelleriniz imkan sağlayabiliyor mu?" diye sorduğunu ve yaşını söyleyince inanamadıklarını aktaran Oğuz, şunları kaydetti: "Genel Müdür beni otelde stajyer olarak görmek istediklerini söyledi. Bilgi almak adına soru yöneltmiştim ama müdürümüzün bu şekilde dönmesi beni mutlu etti. Müdürümüzün daveti üzerine burada bulunmaktayım. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Genç arkadaşlarımla yarışırcasına her şeyi öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmem için zaman ayırıyorlar. Onları mahcup etmemek adına hemen algılamaya ve yapmaya çalışıyorum. Güzel şekilde devam ettiriyoruz. 30 iş günü stajımı devam ettireceğim."

Mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavına girerek lisans eğitimine devam etmek istediğini belirten Oğuz, yaşıtlarına ise şu tavsiyelerde bulundu: "Yapabilirler, başarabilirler. Ben bunu çok kısa bir zamanda yaptım. Çocuklarımla çok ilgiliydim eğitim dönemlerinde. Ders çalışmalarından bazı şeyler kalmış aklımda sanırım bilgi olarak. İsteği varsa içinde, eksik yanı varsa, ertelendiyse ama içinde de kaldıysa lütfen kendilerini saklamasınlar, bunu yapmak için yola çıksınlar. Başarabileceklerine inanıyorum."

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

"FEVZİYE HANIM'IN TERCİH EDİLMESİ BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI"

Fevziye Oğuz'u staj yaptığı otelde ziyaret ederek, bilgi alan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da YÖK'ün tercih kılavuzlarında iki senedir 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan tanımlandığını, ÇOMÜ'nün 21 fakülte ve 13 meslek yüksek okulunun tamamında bu kontenjanların açık olduğunu ve ciddi talep gördüğünü söyledi.

Geri bildirimlerin kıymetli olduğunu dile getiren Erenoğlu, "Tanımlanan kontenjanlara yerleşen öğrencilerimizin derslerine yüksek oranda devam ettikleri, not tutmadan tutun, yıl içi ve yıl sonu sınavlarda yüksek performans sergiledikleri bilgisini alıyoruz" dedi.

Erenoğlu, üniversitelerin sadece bir meslek edindirme formasyonu kazandırmadığını, topluma her yaşta dokunmak gerektiğini ifade eden Erenoğlu, "Fevziye Hanım bunun iyi bir örneği oldu. Piri Reis Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nı kazanmış. Derste gösterdiği yüksek performansla, içinde bulunduğumuz otelde staj yapma fırsatını kazanmış durumda. Fevziye Hanım'ın tercih edilmesi bizim için büyük bir onur kaynağı oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

BENZER HİKAYE: BİRİ FİLM, BİRİ GERÇEK

Fevziye Oğuz'un hikayesi, 2015 yılında vizyona giren, başrollerini Robert De Niro ve Anne Hataway'in üstlendiği "Stajyer" isimli filmle olan benzerliği dikkat çekti.

Robert De Niro'nun Stajyer filmi gerçek oldu! Hayallerinin peşinden gitti, 67 yaşında stajyer oldu

FİLM KONUSU

70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve işletilen bir moda firmasında yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.

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#emeklilik
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#Otel İşletmeciliği
#Kadın Eğitim
#34 Yüksek Yaş
#Yaşam
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