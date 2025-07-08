Rüşvet operasyonunda yeni gelişme! Binlerce euro ile suçüstü yakalandı

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında eksikler nedeniyle ceza yazılmaması için binlerce euro rüşvet isteyen SGK müffetişleri tutuklandı. Ayrıca şüphelilerden birinin rüşvet parasıyla yakalandığı bildirildi.

Antalya'da özel hastanelerin denetimleri sırasında tespit edilen eksikliklerin görmezden gelinmesi ve cezai işlem uygulanmaması için 120 bin Euro talep eden SGK müfettişleri düzenlenen operasyon ile suçüstü yakalandı.

Şüphelilerden 90 bin Euro rüşvet parası ile birlikte yakalanan 2'si müfettiş 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Rüşvet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.