Sabah ilk kahvenizi bu saate kadar içmeyin! Vücudunuza ihanet ediyorsunuz: İşte en doğru saat

29 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:29

Pek çok kişi, uyanır uyanmaz kahve içiyor. Özellikle "kahvesiz ayılamıyorum" diyenler arasında bu alışkanlık oldukça yaygın. Ancak günün ilk kahvesini erkenden içiyorsanız vücudunuza ihanet ediyor olabilirsiniz. Uyku uzmanı Rex Isap, en uygun saati açıkladı.

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Günün ilk kahvesini erkenden içmeyi alışkanlık haline getirenler için bir uyarı geldi. Uyku​ uzmanları, kahveyi sabah uyanır uyanmaz içmek yerine biraz ertelemenin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Happy Beds CEO'su ve uyku uzmanı Rex Isap, günün ilk kahvesinin ideal olarak en az saat 09.33'e ertelenmesi gerektiğine inanıyor.

KORTİZOL SEVİYESİ, UYANIR UYANMAZ YÜKSELİYOR

Araştırmalara göre, ortalama bir insan sabah 07.33'te uyanıyor ve çoğu kişi bu saatte kahve​ içmeye başlıyor. Ancak uzmanlar, kortizol adı verilen ve uyanıklık seviyesini doğal olarak artıran bir hormonun vücut tarafından uyanma anında yüksek miktarda salgılandığını belirtiyor.

Gecikme, vücudun "kortizol uyanma tepkisi" olarak bilinen doğal enerji sürecinin etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Dolayısıyla da sabah kahvenizi uyanır uyanmaz değil de biraz daha geç içmek, bu süreci destekliyor.

Isap, uyanır uyanmaz kortizol seviyesinin ilk 30-45 dakika içinde yüzde 38-75 arasında bir artış gösterdiğini belirtti ve bunun vücutta adeta bir içsel espresso shot etkisine eşdeğer olduğunu söyledi. "Uyanır uyanmaz kahve içmek, vücuda fazladan uyarıcı yüklemek anlamına geliyor. Bu da gereksiz titremelere ve daha hızlı kafein toleransı gelişimine yol açıyor" dedi.

Kortizol seviyelerinin düşmesini beklediğinizde, vücudunuzun daha dengeli olduğu ve kafein etkilerinden daha iyi yararlanabileceği bir anda kahve içmiş olursunuz.

ÖĞLEDEN SONRA KAHVESİNE DİKKAT!

Kahve severlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise öğleden sonra içtikleri kahveler. Kafeinin vücutta yaklaşık altı saatlik bir yarı ömrü olduğunu belirten Rex Isap, geç saatlerde içilen kahvenin uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini ifade ediyor. Örneğin öğle yemeğinden sonra büyük bir kahve içildiğinde, yatma zamanında hala vücutta 75 mg kadar kafein kalabiliyor.

Isap, "75 mg kafein, uykuya dalma sürenizi 40 dakikaya kadar geciktirebilir, toplam uyku sürenizi azaltabilir ve derin, dinlendirici uykudan yüzde 20 oranında kesinti yapabilir" diye uyardı.