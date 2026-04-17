Kurtköy yolunda tünelde yangın paniği

İstanbul Kurtköy'deki tünelde seyir halindeki kamyonette başlayan yangın sebebiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda seyreden F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonun motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü kamyonu durdurarak araçtan indi.
Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, tahliye esnasında tünel yoğun duman altında kaldı.
Yangın nedeniyle tünel giriş ve çıkışında uzun araç kuyrukları oluşurken trafik durma noktasına geldi. Çalışmaların ardından tüneldeki trafik normale dönerken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.