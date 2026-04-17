Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri çevrede önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARA DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.