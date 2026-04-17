Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.