Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sadakataşı 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Ramazan çalışmalarını bu yıl ‘‘Ramazan Aydınlatır’’ çağrısıyla başta Türkiye ve Gazze’de olmak üzere 30 ülkede gerçekleştirerek yüz binlerce insana ulaştı.

GİRİŞ:
23.03.2026
14:17
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 14:17

Dernek bu yıl Ramazan çalışmalarını 30 ülke ve yüzün üzerinde bölgede gerçekleştirdi. Yardımlar kapsamında kumanya, market kartı, bayramlık, fitre, zekât ve fidye dağıtımları gerçekleştiren kurduğu iftar sofralarında yüzbinlerce kişi ile bir araya geldi.

Yurt içi Ramazan çalışmaları

Sadakataşı yurt içi Ramazan çalışmalarını bu yıl 15 ilde gerçekleştirdi. Dernek ekipleri 7 bin aileye market kartı, 600 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek ekipleri 700 çocuğa ise bayramlık kıyafetler hediye etti.

22.640 aileye kumanya

Ramazan yardımları kapsamında dernek Türkiye ve başta olmak üzere 30 ülkede 22.640 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

233 bin kişiyle kardeşlik sofralarında buluşuldu

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dernek tarafından 30 ülkede iftar sofraları kuruldu. Dernek Gazze’nin birçok bölgesinde düzenli olarak kurmuş olduğu iftar sofralarında günde 5 bin kişiye ulaştı. Sadakataşı’nın 30 ülkede gerçekleştirdiği iftar organizasyonlarında toplamda 233 bin kişi oruçlarını açtı.

Zekât, fitre ve fidye dağıtımları

Gazze’de yaşayan aileler başta olmak üzere 30 ülkede dernek tarafından ihtiyaç sahibi 7625 aileye zekât, fitre ve fidye dağıtımı gerçekleştirildi.

Gazze halkı unutulmadı

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’de 2,5 milyon insan Ramazan ayını buruk şekilde geçirdi. Dernek bölgede bulunan gönüllü ekipleri aracılığıyla Ramazan boyunca kurduğu iftar sofralarında 150 bin kişi ile bir araya geldi. Dernek bölgeye ulaştırdığı ve içerisinde un, sebze, su ve gıda bulunan 5 tırdan oluşan insani yardım malzemelerini Gazze halkına dağıttı. Ayrıca dernek tarafından bölgede 2200 aileye zekât ulaştırıldı. Çocukları da unutmayan dernek gönüllüleri 400 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

8892 çocuğa bayramlık hediye edildi

Bayramın sevincini yaşayan çocukları da unutmayan dernek ekipleri Ramazan çalışmaları yapılan tüm ülkelerde toplamda 8892 çocuğa bayramlık kıyafetler ve ayakkabı hediye etti.

Nerelere yardım ulaştırıldı?

Dernek, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 30 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı. Sadakataşı ekipleri Arnavutluk, Bangladeş, Burkina Faso, Bulgaristan, Çad, Irak, İspanya, Filistin (Gazze ve Kudüs), Kosova, Kenya, Kırgızistan, Ukrayna (Kırım), Lübnan, Macaristan, Myanmar, Nepal, Suriye, Sudan, Somali, Tayland, Hindistan, Afganistan, Madagaskar, Sri Lanka, Vietnam, Yemen, Nijer, K.K.T.C, Türkiye ve Mısır’a Ramazan yardımları ulaştırdı.

