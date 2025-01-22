Sadakataşı Derneğinden Gazze’ye sağlık desteği

22 Ocak 2025 14:15 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:17

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’ye Sadakataşı Derneği acil yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek Gazze’ye ilaç ve ambulans ulaştırdı.

Sadakataşı​, sağlık​ altyapısının çöktüğü Gazze’ye destek olmayı sürdürüyor. Dernek bölgeye ambulans​ ile ilaç​ desteği sağladı.

GAZZE’YE 5 AMBULANS

Gazze’de hasta nakli ve yaralı tedavisinde kullanılan ambulanslar hayati derecede öneme sahip. İsrail’in saldırıları nedeniyle bölgedeki ambulansların büyük çoğunluğu kullanılamaz duruma geldi. Sadakataşı Derneği, Sağlık ve Medeniyet Derneği’nin destekleriyle bölgedeki bir aracı ambulansa çevirerek Kuzey Gazze’de bulunan Hadamat Sağlık Merkezi’ne teslim etti. Dernek böylelikle bölgeye 5. ambulansını ulaştırdı.

İLAÇ DESTEĞİ EKSİK EDİLMEDİ!

Savaş ve ambargo ile yaşayan Gazze​ halkı ilaç temini konusunda çok büyük sorun yaşıyor. Hastanelerin ilaç stoklarının bitme noktasına geldiği bölgeye Sadakataşı Derneği düzenli olarak ilaç desteği sağlıyor. Derneğin gönüllü ekipleri Gazze Genel Hizmet Hastanesine 20 bin dolarlık ilaç teslim etti.

‘‘Bölgeye yeni ambulanslar ulaştıracağız’’

Sadakataşı’nın bölgeye ulaştırmış olduğu sağlık yardımları sonrası konuşan dernek başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Soykırıma maruz kalan Gazze halkına tüm imkanlarımızla insani yardım malzemeleri ulaştırıyoruz. Bölgenin önemli sorunlarından biriside sağlık alanında yaşanıyor. Bağışçılarımızın destekleriyle Gazze’ye 5. ambulansımızı ve ilaç ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bölgeye yeni ambulanslar ulaştırıp ilaç desteği sağlamaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.