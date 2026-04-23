Editor
 Serhat Yıldız

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

İsrail’in saldırıları nedeniyle milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğü Lübnan’a Sadakataşı öncülüğünde 38 konteynerden oluşan insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!
23.04.2026
saat ikonu 12:30
23.04.2026
saat ikonu 12:30

İsrail’in saldırıları sonucu zor günler geçiren halkı için harekete geçen Derneği, beraberindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırladığı 38 konteynerlik dev sevkiyatını ’a ulaştırdı. ’nin dost elini bölgeye taşıyan 360 tonluk insani yardım malzemesi, yerinden edilen ailelere umut oldu.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

Sadakataşı Derneği öncülüğünde, İsrail saldırıları sonucu zor günler geçiren Lübnan halkı için 38 konteynerlik 360 ton insani yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı.
Sadakataşı Derneği, İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan yardım malzemeleri arasında çadır, gıda, yatak, yastık, battaniye ve acil yardım malzemeleri bulunuyor.
Yardım malzemeleri Beyrut Limanı'na ulaşırken, törene T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Lübnanlı bakanlar ile yetkililer katıldı.
T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın yanında olacağını belirtti.
Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, önümüzdeki günlerde 20 konteynerlik yeni bir yardım sevkiyatının daha Lübnan'a gönderileceğini duyurdu.
Yardım malzemelerinin dağıtımına başlanarak, göç eden ailelere battaniye ve acil yardım malzemeleri ulaştırıldı.
Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

Sadakataşı, Lübnan’a acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek öncülüğünde bölgeye içerisinde çadır, gıda, yatak, yastık, battaniye ve acil yardım malzemeleri bulunan 38 konteyner insani yardım malzemesi gönderildi.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

360 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

Sadakataşı öncülüğünde İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan 360 tonluk insani yardım malzemeleri Beyrut Limanı’na ulaştı. Beyrut Limanı’nda yapılan programa T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'nin temsilcisi Samir Haddara, İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve birçok davetli katıldı.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

‘‘TÜRKİYE HER ZAMAN LÜBNAN'IN YANINDA OLACAKTIR’’

Beyrut Limanı’nda yapılan programda konuşma yapan T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem; ‘‘Bugün daha önce olduğu gibi Lübnan, İsrail’in saldırganlığı ve işgalinin yarattığı koşullar nedeniyle yardıma muhtaç durumda. Evet bunlar zor zamanlar ama bu zamanlar geçecek ve biz her zaman sizi desteklemek için orada olacağız. Bugün burada olduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve Sadakataşı'na yaptıkları değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Lübnan'ın yanındadır ve her zaman Lübnan'ın yanında olacaktır.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

YARDIMLARIN DEVAMI GELECEK

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail insanlığa karşı tarihin en kanlı suçlarını işlemeye devam etmektedir. 78 yıldır bölgemize huzursuzluk çıkartıp kan ve gözyaşı dökmektedir. 7 Ekim'den bu yana yardımlarımızla Gazze halkının yanında olduğumuz gibi dost ve kardeş Lübnan Devleti ve halkının yanında olduk. Bu yardımlarımız inşallah Lübnan halkının yaralarını sarılmasında faydalı olur. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Bu yardımların devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde yine 20 konteynerlik bir yardım malzemesini hazırladık. Yine gemi yoluyla Lübnan'a göndereceğiz.’’ Dedi.

Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı!

YARDIMLAR DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Bölgeye ulaşan yardım malzemelerinin dağıtımlarına başlandı. İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’ın güneyinden başkent Beyrut’a göç eden ailelere dernek ekibi tarafından battaniye ve acil yardım malzemeleri ulaştırıldı.

