Sadece serinlemek için çıkmışlardı! 2'si çocuk 5 kişi yaralandı: Olayı komşular aydınlattı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonu çöktü. Gögüzeli Mahahallesi'nde iki katlı müstakil evde ikamet eden aile çöken balkonla beton bloğun altında kaldı. Balkonla ilgili gerçeği komşuları anlattı.

BALKON ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Olay yerine gelen ekipler vatandaşların da yardımıyla 2'si çocuk 5 kişiyi enkaz altından çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali Zencir adlı mahalle sakini, balkonun sonradan ek yapıldığını söyledi. Anne ve baba üstünde oturduğu sırada balkonun çöktüğünü belirten Zencir, "Çocuklar önce çıkartıldı. Aile vardı, onlar ekipler tarafından çıkartıldı. Çok şükür durumları iyi. Balkon sonradan yapıldı, geçiş yok. Demirler de zayıftı" dedi.