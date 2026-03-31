Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp merkezine giderken trafik kazasına karıştı. Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre Saran, evinden stada doğru hareket ettiği sırada E-5 karayolunda kaza yaptı. Saran ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu, araçta ise maddi hasar oluştuğu bildirildi.

HABERİN ÖZETİ Sadettin Saran’ın sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe Başkanı trafik kazası geçirdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp merkezine giderken E-5 karayolunda bir trafik kazası geçirdi. Başkan Saran ve araç sürücüsünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştuğu belirtildi. Başkan Saran'ın kazanın ardından vücudunda morluklar ve ağrılar olduğu ancak programına devam ettiği ifade edildi. Kazaya karışan diğer araçtaki kişilerde herhangi bir yaralanma olmadığı aktarıldı.

SADETTİN SARAN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp binasına seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Saran, aracın sürücüsü ve kazaya dahil olan diğer otomobildeki kişilerle ilgili sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklama yapıldı. Fenerbahçe’den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Bilgilendirme Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü"

Başkan Saran’ın kazanın ardından bacağında, kolunda ve boyun bölgesinde morluklar meydana geldiği belirtildi. Saran’ın vücudunda ağrılar bulunmasına karşın kulüp merkezine geçtiği ve yöneticilerle gerçekleştirilen toplantıya iştirak ettiği ifade edildi. Kaza sonrasında araç sürücüsünde de hafif düzeyde morluklar oluştuğu aktarıldı. Karşı araçta yer alan kişilerde ise herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunu tespit edilmediği bildirildi.