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Sadık dosttan duygulandıran vefa! Ölen sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

Van'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener'in sadık köpeği, sahibinin Yüksekova'daki mezarından bir an olsun ayrılmıyor. Bölge sakinlerinden Nadir Işıksal, "Vefatından sonra köpeği mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür orada nöbet tutuyor. Çok değişik bir şey. Nereye götürsek yine aynı yere geliyor" ifadelerini kullandı.

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Sadık dosttan duygulandıran vefa! Ölen sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:48

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden bu yıl mezun olan Muğdat Esener, 21 Temmuz'da memleketi 'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Yolculuk sırasında birkaç kez rahatsızlanmasına rağmen hastaneye gitmeyi reddeden Esener, 22 Temmuz sabahı Van otogarında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Sadık dosttan duygulandıran vefa! Ölen sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esener, genç yaşta hayata veda etti. Bu ani , Esener'in ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Yüksekova'da derin üzüntüye neden oldu.

Sadık dosttan duygulandıran vefa! Ölen sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

Yıllar önce sahiplendiği köpeği, Muğdat Esener'in cenazesinin ardından sahibine vefa görevini yerine getiriyor. Esener'in Yüksekova'daki mezarının başından günlerdir ayrılmayan , görenlerin yüreğini burkuyor.

Sadık dosttan duygulandıran vefa! Ölen sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

Mezar başındaki bu sessiz bekleyiş, mahalle sakinleri tarafından da fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve yorumlar, köpeğin sahibine duyduğu derin bağlılığı gözler önüne serdi. Her gün mezarın başına giderek saatlerce bekleyen köpek, adeta sadakatin sembolü haline geldi.

Sadık dosttan duygulandıran vefa! Ölen sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor


Akocak köyü sakinlerinden Nadir Işıksal, "Vefatından sonra köpeği mezarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık 10 gündür orada nöbet tutuyor. Çok değişik bir şey, özellikle burada iki mezar arasında kalıyor ve herkesin ilgisini çekiyor. Biz de hayretler içerisindeyiz. Köpeği nereye götürsek yine aynı yere geliyor" dedi.

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ETİKETLER
#köpek
#vefat
#yüksekova
#sadakataşı
#Muğdat Esener
#Ani Ölüm
#Abant İzzet Baysal Üniversitesi
#Yaşam
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