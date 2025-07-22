750 aile Van kedilerine yuva oldu! Yoğun ilgi görüyor

Damızlık kedilerden faydalanılarak her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, "Her Eve Bir Van Kedisi" projesi kapsamında sahiplendirme çalışmaları da yürütülüyor.

Proje kapsamında 5 yılda farklı illerden talep eden 750 aileye Van kedisi sahiplendirildi. Bu yıl da ilk doğumlardan elde edilen 75 yavrudan 50'sinin hayvansever ailelere verilmesi amaçlanıyor.

Adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk özelliği, rengi, işitme durumu, kimlik ve çip numarasının yazıldığı "uluslararası sağlık karnesi" çıkarılan kediler, aşıları yapıldıktan sonra belirlenen ücret karşılığında sahiplerine teslim ediliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yılda 3 parti şeklinde doğum yaptırdıklarını söyledi.

Birinci parti doğumlarda elde edilen yavruların sahiplendirme aşamasına geldiğini belirten Kaya,"Şu anda merkezimizde bu senenin ilk partisinde 75 yavrumuz var. Bunun bir kısmını sahiplendireceğiz. Yani ücretli sahiplendirmeler bugün itibarıyla başladı. Onun için Van kedisini gerçekten seven, sahiplenebilecek aileleri bekliyoruz." dedi.

"DÜZGÜN, HUZURLU BİR EV ORTAMI ARIYORUZ"

Kedileri sahiplendirirken bazı kriterlere önem verdiklerini vurgulayan Kaya şunları kaydetti:

"Biz ciddiyet, düzgün, huzurlu bir ev ortamı arıyoruz. Van kedisinin kıymetini bilecek insan arıyoruz. Bizim birinci kriterimiz budur. Sahiplenmek isteyenler buraya gelebiliyor veya burada bir tanıdıkları varsa önce bizimle ön görüşme yapıp onay aldıktan sonra buradaki bir akrabaları vasıtasıyla alabiliyorlar.

Görevlimiz havaalanına götürüp talep eden kişilere gönderebiliyor. Bu kriterlerin bir tanesi de çok cüzi bir ücretlendirme var. O da aslında aradığımız kriterlerden bir tanesi. Satış anlamında bir mantığımız yok ama ciddiyet anlamında bir kriter olarak cüzi bir ücret talep ediyoruz. Burada kimlik kartı, seyahat belgesi veriliyor. Dolayısıyla rahatlıkla Türkiye'nin her yerine gidip orada Tarım ve Orman Bakanlığına kaydını yaptığı sürece bir sıkıntı olmayacak."

"HER GÜN BÜYÜYEN BİR VAN KEDİSİ AİLESİ VAR"

Kaya, bu yılın yeni yavrularını sahiplendirmeye başladıklarını ifade ederek "Önce kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. İhtiyaç fazlası olanları sahiplendiriyoruz. Türkiye genelinde 'Her Eve Bir Van Kedisi' projesi çalışmamız var.

Buranın imkanlarının el verdiği ölçüde yılda 100-150 aileye Van kedisi sahiplendiriyoruz. Her sene büyüyen bir Van kedisi ailesi var. Bunu da biz bütün Türkiye'ye yayılma açısından stratejik bir hedef olarak belirliyoruz. 5 yıldır yaklaşık 750 aileye Van kedisi verdik." diye konuştu.