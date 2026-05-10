Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazanan Safranboluspor'da futbolcu Berkay Akçin, çifte mutluluk yaşadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Safranboluspor'un şampiyon olduğu maça futbolcunun evlilik teklifi damga vurdu Safranboluspor'un Bölgesel Amatör Lig'e yükseldiği şampiyonluk maçının ardından futbolcu Berkay Akçin, kız arkadaşı Zeynep Ünlü'ye evlilik teklif ederek çifte mutluluk yaşadı. Safranboluspor, Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkı kazandı. Futbolcu Berkay Akçin, şampiyonluk kutlamaları sırasında kız arkadaşı Zeynep Ünlü'ye diz çökerek evlenme teklif etti. Zeynep Ünlü teklifi kabul etti ve sahada büyük sevinç yaşandı. Berkay Akçin, şampiyonluk ve evlilik teklifinin kabul edilmesi üzerine takım arkadaşları tarafından havaya atıldı. Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da genç çiftleri tebrik etti.

TEKLİFİNİ DİZ ÇÖKEREK YAPTI

Karşılaşmanın ardından saha içinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında kız arkadaşı Zeynep Ünlü'nün karşısına çıkan Akçin, diz çökerek evlenme teklif etti.

TAKIM ARKADAŞLARI HAVAYA ATTI

Yüzüğü takan Zeynep Ünlü'nün "Evet" yanıtı vermesiyle sahada büyük sevinç yaşandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar, alkışlarla genç çifti tebrik etti. Hem şampiyonluğu hem de evlilik teklifinin kabul edilmesini kutlayan Berkay Akçin, daha sonra takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak havaya atıldı.

Safranboluspor'un şampiyonluk coşkusu, romantik anlarla unutulmaz bir güne dönüştü. Öte yandan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da genç çiftleri tebrik etti.