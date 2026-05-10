 Selahattin Demirel

Safranboluspor'un şampiyon olduğu maça futbolcunun evlilik teklifi damga vurdu

Karabük 1. Amatör Lig Play-Off finalinde Eskipazar Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Safranboluspor'un şampiyonluk kutlamalarına sürpriz bir hareket damga vurdu. Şampiyon takımın oyuncusu, sevgilisine diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 23:01
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 23:14

Karabük'ü 'de temsil etme hakkı kazanan Safranboluspor'da futbolcu Berkay Akçin, çifte mutluluk yaşadı.

Safranboluspor'un Bölgesel Amatör Lig'e yükseldiği şampiyonluk maçının ardından futbolcu Berkay Akçin, kız arkadaşı Zeynep Ünlü'ye evlilik teklif ederek çifte mutluluk yaşadı.
TEKLİFİNİ DİZ ÇÖKEREK YAPTI

Karşılaşmanın ardından saha içinde düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında kız arkadaşı Zeynep Ünlü'nün karşısına çıkan Akçin, diz çökerek evlenme teklif etti.

TAKIM ARKADAŞLARI HAVAYA ATTI

Yüzüğü takan Zeynep Ünlü'nün "Evet" yanıtı vermesiyle sahada büyük sevinç yaşandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar, alkışlarla genç çifti tebrik etti. Hem şampiyonluğu hem de evlilik teklifinin kabul edilmesini kutlayan Berkay Akçin, daha sonra takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak havaya atıldı.

Safranboluspor'un şampiyonluk coşkusu, romantik anlarla unutulmaz bir güne dönüştü. Öte yandan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da genç çiftleri tebrik etti.

