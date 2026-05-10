Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, bugün Real Madrid ile oynanacak olan "El Clasico" olarak bilinen maçın öncesinde babasını kaybetti. Flick, takımının başında sahada olup olmayacağı konusunda kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 19:33

İspanya LaLiga'da bugün oynanacak öncesinde acı bir olay yaşandı. 'nın Alman teknik direktörü 'in babası hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İspanya La Liga'da oynanacak El Clasico maçı öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in babası hayatını kaybetti.
Barcelona, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Hansi Flick'in Real Madrid ile oynanacak zorlu maçta takımının başında olacağı belirtildi.
Maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular siyah pazubent takacak.
Barcelona'nın bu maçtan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edebileceği bilgisi verildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Barcelona'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu

MAÇA ÇIKMA KARARI ALDI

Hansi Flick'in, ile oynanacak zorlu maçta takımının başında olacağı öğrenilirken mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve oyuncuların siyah pazubentle Nou Camp Stadı'ndaki maça çıkacağı bilgisi geldi.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak olan Barcelona, müsabakadan 1 puan alması durumunda bile ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta Arda Güler oynayacak mı? Barcelona Real Madrid canlı yayın kanalı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi'nin paylaşımı oldukça ses getirdi: "Rakamlar ve istatistikler konuşuyor"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi'nin paylaşımı oldukça ses getirdi: "Rakamlar ve istatistikler konuşuyor"
ETİKETLER
#Barcelona
#real madrid
#El Clasico
#Spor
#hansi flick
#la liga
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.