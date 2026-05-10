Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu

İspanya LaLiga'da bugün oynanacak El Clasico öncesinde acı bir olay yaşandı. Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in babası hayatını kaybetti.
Barcelona'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.
Hansi Flick'in, Real Madrid ile oynanacak zorlu maçta takımının başında olacağı öğrenilirken mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve oyuncuların siyah pazubentle Nou Camp Stadı'ndaki maça çıkacağı bilgisi geldi.
LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak olan Barcelona, müsabakadan 1 puan alması durumunda bile ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.