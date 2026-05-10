İspanya LaLiga'da bugün oynanacak El Clasico öncesinde acı bir olay yaşandı. Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick'in babası hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ Barcelona-Real Madrid maçı öncesi gelen acı haber Hansi Flick'i kahretti: Sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu İspanya La Liga'da oynanacak El Clasico maçı öncesinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in babası hayatını kaybetti. Barcelona, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi. Hansi Flick'in Real Madrid ile oynanacak zorlu maçta takımının başında olacağı belirtildi. Maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular siyah pazubent takacak. Barcelona'nın bu maçtan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edebileceği bilgisi verildi.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Barcelona'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

MAÇA ÇIKMA KARARI ALDI

Hansi Flick'in, Real Madrid ile oynanacak zorlu maçta takımının başında olacağı öğrenilirken mücadele öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve oyuncuların siyah pazubentle Nou Camp Stadı'ndaki maça çıkacağı bilgisi geldi.

BARCELONA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid'i ağırlayacak olan Barcelona, müsabakadan 1 puan alması durumunda bile ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.