Sahte polis oyunu cezaevinde bitti: Adliye koridorlarında görevli gibi dolaşmış

İzmir'de sosyal medya hesapları üzerinden polis ve gazeteci kimliğine bürünerek sahte paylaşımlar yapan ve silah teşhirinde bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde A.U.Ş. isimli şüphelinin, sosyal medya hesaplarında "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ifadeler kullandığı, kendisini zaman zaman polis, zaman zaman da gazeteci olarak tanıttığı belirlendi.

HER YERDE GÖREVLİ GİBİ DOLAŞTI

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıdığı tespit edilen şüphelinin, başta İzmir Adliyesi olmak üzere farklı noktalarda görevli gibi dolaştığı ortaya çıktı. Zanlının sosyal medya hesaplarından "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" şeklinde paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

EVİNDEN SİLAH VE POLİS EKİPMANLARI ÇIKTI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda namlu ağzı açık bir tabanca, tabancaya ait boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek ve ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda ayrıca bir adet TYT marka el telsizi, üzerinde polis ibaresi bulunan 8 kokart ve kimlik bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.