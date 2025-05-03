Sakarya'da ekipler alarma geçti! Sahilde görenler şoke oldu!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir cisim görenleri şaşkına çevirdi. Sahil dolaşanların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri harekete geçti. Cisim incelemeye alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde roket motoru bulundu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dün gece saat 23.45 sıralarında kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi sevk edildi. Cismin bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alan ekiplerce inceleme yapıldı.

ROKET MOTORU BULUNDU

İlk incelemelerde cismin, roket motoru olduğu değerlendirildi. Patlayıcı madde olmadığı öğrenilen cisim, bulunduğu bölgeden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından alındı.