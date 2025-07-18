Sakarya'da evlat dehşeti! Babasını pompalıyla sokak ortasında vurdu

Dehşete düşüren olay Sakarya'da meydana geldi. 23 yaşındaki B.A ile babası E.A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. pompalı tüfekle babasına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı

CAMİ AVLUSUNDA YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk ederken şüpheli oğul, bölgede bulunan bir camiinin avlusunda saklanırken yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye sevk edilen baba E.A., 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli oğul ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.