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 | Bengül Arıca

Sakarya'da evlat dehşeti! Babasını pompalıyla sokak ortasında vurdu

Sakarya’da bilinmeyen bir nedenle baba oğul arasında tartışma çıktı. Sokak ortasında büyüyen tartışmada 23 yaşındaki B.A babasını pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

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Sakarya'da evlat dehşeti! Babasını pompalıyla sokak ortasında vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 11:51

Dehşete düşüren olay Sakarya'da meydana geldi. 23 yaşındaki B.A ile babası E.A. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.A. pompalı tüfekle babasına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı

CAMİ AVLUSUNDA YAKALANDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk ederken şüpheli oğul, bölgede bulunan bir camiinin avlusunda saklanırken yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da evlat dehşeti! Babasını pompalıyla sokak ortasında vurdu

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye sevk edilen baba E.A., 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli oğul ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#cinayet
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#Aile İçi Çatışma
#Olay Göstermesi
#Yaşam
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