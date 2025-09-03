Sakarya'da fındık bahçesinden dönen kişi hayatını kaybetti!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçesinden topladığı fındıkları taşıyan sürücü, traktörün devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Kurudere Mahallesi Nişan Gürgeni mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Mustafa Alemdar'ın kullandığı traktör, fındık bahçesinden topladığı mahsulü evine götürdüğü sırada, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alemdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.