Ankara'da dehşet evi! 2 oğluna kabusu yaşattı: Her yeri kan içinde elinden kaçtı

Ankara'da ruh sağlığının bozuk olduğu iddia edilen baba dehşet saçtı. 2 oğlunu bıçakla yaralayan saldırgan baba, tiner ve gaz kullanarak intihar etmeye çalıştı. Çocuklardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Ankara'da dehşet evi! 2 oğluna kabusu yaşattı: Her yeri kan içinde elinden kaçtı
Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi 1722. Sokak'ta bulunan bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunan baba H.Ö. 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö. ile 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö.'ye bıçakla saldırdı. Her yeri kan içinde kalan İ.E.Ö., babasının elinden kurtularak komşulardan yardım istedi.

Ankara'da dehşet evi! 2 oğluna kabusu yaşattı: Her yeri kan içinde elinden kaçtı

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı eve kapıyı kırarak giren polis ekipleri, ağır yaralı S.H.Ö. ile saldırgan babayı baygın halde buldu. Karın bölgelerinden bıçaklanan ve hastaneye nakledilen kardeşlerden S.H.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından tiner içerek ve gaz koklayarak intihara kalkışan H.Ö.'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Saldırgan baba ile 2 çocuğunun olay anında evde yalnız oldukları belirtildi.

Ankara'da dehşet evi! 2 oğluna kabusu yaşattı: Her yeri kan içinde elinden kaçtı

"ÇOCUKLAR BIÇAKLANMIŞTI VE KAN KAYBEDİYORLARDI"

Olayla ilgili konuşan bir komşu; "Binadan bir komşumuz aradı ve diğer komşumuzun çocuklarına zarar verdiğini söyledi. Apartmana geldik, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk, müdahale ettiler. Çocuklar bıçaklanmıştı ve kan kaybediyorlardı. Çocuklardan birinin durumu iyiydi. Ambulansa taşınmasına yardımcı olduk. Diğer çocuk hakkında bilgimiz yok. Saldırgan babanın da baygın bir hali vardı" dedi.


Komşulardan Erdal Uluoğlu ise "Eşim aradı. Yan komşumuzun çocuklarını bıçakladığını söyledi. Ben de sağlık ekiplerine haber verdim. Büyük çocuğun durumu ağırmış" ifadelerini kullandı.

Ankara'da dehşet evi! 2 oğluna kabusu yaşattı: Her yeri kan içinde elinden kaçtı

"HER YER KAN OLMUŞTU"

Başka bir apartman sakini ise "Kızım aradı. ‘Anne, H. çocuklarını kesmiş' dedi. Aşağıya indiğimde her yer kan olmuştu. Etrafta hep polisler vardı. Kapıyı açmaya çalışıyorlardı" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Ankara'da dehşet evi! 2 oğluna kabusu yaşattı: Her yeri kan içinde elinden kaçtı
