Sakarya'da husumetli aileler arasında çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. İki grup arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Keskin ile Numan Kotan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak adeta kuş uçurtmazken, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.