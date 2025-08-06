Sakarya'da husumetli aileler arasında çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. İki grup arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

YOLDA KARŞILAŞAN HUSUMETLİ AİLELER ARASINDA ÇATIŞMA

Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Keskin ile Numan Kotan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına alarak adeta kuş uçurtmazken, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.