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 | Bengül Arıca

Sakarya'da kanlı gece! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı!

Sakarya'da dün gece iki aile arasında yaşanan kavga 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Korkunç olayın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Silahla vurulan Mustafa Keskin'in yerde kanlar içinde yattığı anlarda, olay yerine koşan yaralı oğlu ve yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:51

Korkunç olay Sakarya'da meydana geldi. Laf atma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan ölümle bitti. Olay E.K.'nin kız yeğenine laf atıldığı, bu sebeple Y.K. ile E.K. arasında olaydan iki gün önce tartışma yaşandı ve tarafların ailelerinin devreye girmesiyle olay büyüdü. Y.K.'nin babası Mustafa Keskin'in, E.K. ile konuşmak için gittiği buluşmada, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Sakarya'da kanlı gece! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken, M.K. ve Y.K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. olay yerinden farklı araçlarla kaçtı. üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgeyi ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Sakarya'da kanlı gece! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı!

ONLARCA KOVAN, SOKAKTA KAN İZLERİ

Olay yerinde yapılan incelemede sokakta ve caddedeki durakta çok sayıda boş kovan ve kan izlerine rastlandı. Jandarma, olayın ardından kaçan İ.K. ve E.K.'nin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Suçta kullanılan silahlardan biri ise olay yerinde ele geçirildi. Silahlı çatışmada hayatını kaybeden Numan Kotan, Ekinli Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yaralıların tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Sakarya'da kanlı gece! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı!

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı kavganın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurularak kanlar içinde kalan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Keskin'in yanına gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Sakarya'da kanlı gece! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı!

Hayatını kaybeden Mustafa Keskin'in oğlu Y.K.'nın ise, "Babam ölüyor benim, ne sakini" diyerek bağırdığı görüntülerde, yaşanan acı kameraya yansıdı.

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ETİKETLER
#yaralı
#kavga
#ölüm
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#sakarya
#ihbar
#silahlı çatışma
#Yaşam
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