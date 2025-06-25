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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sakarya'da ormanlık alanda yangın paniği!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. İddialara göre, bir kişinin yaktığı ateşin hızla kuru otlara ve atıklara sıçramasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 18:38

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geri dönüşüm tesisi yanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kavurucu sıcak altında alevlerle mücadele eden ekipler, yangını yoğun çaba neticesinde kontrol altına alarak söndürdü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangın, Akyazı'nın Bedilkazancı Mahallesi Sağır Mahalle mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisi yakınındaki ormanlık alanda bir kişi tarafından yakılan ateş kısa sürede çevredeki kuru otlara ve atıklara sıçrayarak büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve çok sayıda orman personeli ile birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye ulaşan ekipler, kavurucu sıcağın altında yangını söndürebilmek için adeta cansiperane şekilde mücadele etti. Yangının önünü kesmek için yoğun çaba harcayan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Alandaki çöpler ve otluklar iş makineleriyle dağıtılarak yangın tamamen söndürüldü.
Yangının kesin çıkış sebebi ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
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