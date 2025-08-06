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 | Selahattin Demirel

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

Sakarya Sapanca'da yaşanan bungalov skandalında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İşletme sahibi Hüseyin K., içinde kamera olan ampulle diğer ampuller arasında fark görmediğini belirterek olaydan mağdur olduğunu ve suçlunun ortaya çıkmasını en çok kendisinin istediğini söyledi. Yardımcısı Tansel S. ise kameralı ampulü düzenli gelen bir müşterinin takmış olabileceğini söyledi. Öte yandan duruşma sonrası gerginlik yaşandı.

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Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 22:01

'nın ilçesinde 30 Mart'ta bungalov kiralayan bir ailenin fark etmesiyle ortaya çıkan skandalında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müştekiler, taraf avukatları ve tutuklu sanık Hüseyin K. duruşma salonunda hazır bulunurken diğer tutuklu sanık Tansel S., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Kimlik tespiti ve gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hüseyin K. savunma verdi.

Savunmalar sırasında teknik sorunlar sebebiyle defaten kapanan SEGBİS sistemi için heyeti tutuklu sanık Tansel S.’nin duruşma salonuna getirilmesine karar vererek davaya 2 saat ara verdi. Ara sonrasında devam eden duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını yaptı, müştekiler ise şikayette bulundu.

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

"KAMERALI AMPULLE DİĞER AMPULLER ARASINDA FARK GÖRMEDİM"

İlk duruşmasında savunmasını veren tutuklu sanık Hüseyin K., "Soruşturma esnasında verdiğim beyanları tekrar ederim. Olay günü ben diğer bungalovdakilerle ilgilenirken tutuklu sanık Tansel, diğer bungalovdaki müştekilerle ilgilendi. Olay günü 29 Mart tarihinde dava dışı müşterileri bungalova yerleştirip ayrılmıştım.

Müştekileri karşılayan ve bungalova yerleştiren Tansel’dir. Müştekiler rezervasyon için ben irtibata geçtim. Bungalovun ücretini bir kısmını hatırladığım kadar 16 bin lirasını Mesut Kozan’dan aldım, diğer kısmını girişte Tansel ilgilendiği için o aldı. Müştekiler gelmeden önce 7 Mart’ta kamera bulunan ampulü buldum ve fotoğrafını göndererek ne olduğunu sordum, onun bana ne yazdığını hatırlamıyorum. Bunu soruşturma esnasında söylemek aklıma gelmedi. Ben bu kameralı ampul ile diğer ampuller arasında herhangi bir fark görmedim, depoya koydum. Bu ampul bungalovdaki masanın üzerinde duruyordu. Bu ampulün depodan bungalovdaki jakuzinin üstündeki tesisata nasıl takıldığını bilmiyorum" dedi.

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

Mahkeme heyeti tarafından R.Z. adlı kişiyle kameralı ampul hakkındaki konuşmalarına yönelik sorulan soruya ise sanık Hüseyin K., "R.Z. adında birini tanımıyorum. Bu yazışmalar bana ait değil benim rehberimde R.Z. adında bir kişi bile kayıtlı değil" cevabını verdi.

"SUÇLUNUN EN ÇOK ORTAYA ÇIKMASINI BEN İSTERİM"

Hüseyin K., "Tansel, bana bungalovda ara sıra yardıma geliyordu. Beraber temizlik yapıyor, müşterilerle ilgileniyordu. Isıtmalarda sorun olduğunda kazanla ve elektrikle ilgileniyordu. Telefonumda tespit edilen programlar benim tesisimin dış güvenliği için kullandığı programlar. Dış kamera görüntülerini izleyebilmem için yüklediğim programdır. Söz konusu ampulden görüntü izlemedim, aktarmadım. Söz konusu ampulü diğer ampuller gibi zannettim, Tansel’in olabileceğini düşündüm. Mağdurum, zararım var ve suçlunun en çok ortaya çıkmasını ben isterim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

"AMPULÜ DÜZENLİ GELEN MÜŞTERİLER TAKMIŞ OLABİLİR"

Ampulün sensörlü olduğunu, gizli kameralı bir ampul olmadığını düşündüğünü aktaran tutuklu sanık Tansel S., "Söz konusu bungalovlarda beyaz ve sarı led lambalar mutfak kısmının alt çekmecesinde bulunur. Ben yemek masasında buldum ampulü mutfak çekmecesindeki yedek ampullerin yanına koydum. Ampul diğer ampuller gibiydi sadece altında sensör olduğunu, altından geçerken yandığını düşündüm önemsemedim. Hüseyin’e ise sensörlü lamba sanırım dediğimi ve çekmeceye koyduğumu söyledim. Bu ampulün müşteriler tarafından bırakıldığını düşündüm. Gizli kamera olabileceğini düşünmedim.

Olay tarihinde diz ameliyatı geçirdiğim için ikinci kata çıkacak ampul bile takacak durumda değildim. Hüseyin’in dedesi vefat ettiğinden benden yardım istedi. Daha öncede yardım ettim. İşletmenin çakıl taşına kadar birçok yerde parmak izim olması muhtemeldir. Haftada 1 veya 2 gün bungalova uğrarım. Söz konusu bungalovda çalışan temizlikçi işçiler vardı ve olaydan 2 ay öncesinde kadar geliyorlardı.

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

Bungalovlarla Hüseyin K. ve ailesi ilgilenirdi. Ampul bozulduğu zaman bazen ben bazen de Hüseyin değiştiriyordu. Bu ampulü düzenli gelen müşteriler takmış olabilir. Bu şekilde sensörlü ampul yoktu. Bu ampulü Hüseyin yada müşteriler koymuştur diye çekmeceye koydum. Ampulün resmini Hüseyin bana göndermiş olup onun parmak izinin çıkmaması ve benim parmak izimin çıkması tuhafıma gitmiştir. Ben müştekileri bungalova yerleştirirken Hüseyin yoktu. Müştekiler gelmeden önce temizliği ben yapmış olabilirim hatırlamıyorum beraber de yapmış olabiliriz. Hüseyin’in dedesi öldüğünde İstanbul’a gidip geliyordu o dönemde ben ilgilenirdim. Ben rezervasyonlara karışmazdım. Sadece temizlik ve karşılamalarla ben ilgilenirdim. Ben burayı işletmiyorum, yardım için geliyordum. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"LAMBALARIN ORTASINDA KIRMIZI IŞIK GÖRDÜM"

Müşteki Mesut Kozan, "Ben 9 Mart tarihinde arkadaşım vasıtasıyla Hüseyin K. ile rezervasyon yaptım. 9 Mart tarihinde Hüseyin K.’ye 15 bin lira ödeme yaptım. 29 Mart’ta bungalova eşim ve kızım ile gittim. Biz 15.30 sıralarında giriş yaptık bungalova ve Tansel S. karşıladı. Bungalovun ortağı olduğunu 33 bin liranın verilmesi gerektiğini söyledi. Ben Tansel S.’nin hesabına bu parayı gönderdim ve bize bungalovu tanıttı.

Biz bungalovda yemek yedik ve daha sonrasında eşimle üst kata çıktık. Eşimle evli olan insanların yaşadıklarını yaşadık. 01.30 sıralarında yatarken jakuzinin üzerinde 3’lü şekilde bulunan lambaların ortasında kırmızı ışık gördüm. Jakuzinin üzerine çıktım ve ışık ampulün içindeki kameranın etrafından geliyordu. Sonra durumu kolluk kuvvetlerine bildirdim. Polisler gelince eşim kırmızı ışığın söndüğünü söyledi ve bende fark ettim. Sabah 07.00 gibi toparlanıp çıktık 09.00 gibi Tansel beni arayarak, ‘Bizi ihbar etmişsiniz başka bir müşteri takmıştır, kendi aramızda halledebilirdik, bizim evrak eksikliğimiz’ dedi. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" derken Mesut Kozan’ın eşi müşteki Pınar Kozan da eşinin söylediklerine katılarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savıcısı eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluklarının devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK

Ertelenen duruşma sonrasında adliye binası dışında taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, muhtemel bir kavgaya dönüşmeden polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Taraflar araçlara binerek bölgeden ayrıldı.

Sakarya'daki bungalov skandalında sanıklar kendilerini savundu: Müşteriler takmış olabilir

NE OLMUŞTU?

30 Mart tarihinde İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan Kozan ailesi, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S.'yi (48) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili hazırlanan ve Sapanca Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame 2 kişinin ayrı ayrı ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

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